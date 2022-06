Remise des Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage au SIEL 2022

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a remis, dimanche, les Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, décernés par le Centre arabe pour la littérature géographique - Découverte des horizons «Irtiyad Al Afaq». Ces prix ont été remportés par 11 lauréats, en marge du 27e Salon international de l'édition et du livre (SIEL) à Rabat, lors d'une rencontre animée par le critique Charafeddine Majdouline, en présence du directeur du Centre arabe pour la littérature géographique, du poète Syrien Nouri Al Jarrah, du président du jury, Abderrahman Basisou et du directeur de la Fondation arabe pour les études et la publication, Maher El Kayali.

Ils ont été remis à Ammar Ali Hassan (Égypte), Issa Ouda Barhouma (Jordanie), Lina Hoyan Al-Hassan (Syrie), Hafed Qassem Saleh Sadiq (Yémen), Naima Al Housni (Émirats arabes unis), Youssef Waqas (Syrie), Ahmed Said Najm (Palestine), Hadi Abdullah Tai (Irak), Malek Deniz Ozdemir (Turquie), Ayman Hassan (Tunisie), Zahia Mounser (Algérie), Ahmed Zakaria (Égypte) et à Mohamed Ainak (Maroc).

Les prix décernés portent sur les catégories liées au «Voyage traduit»,«Études», «Voyage-réalisé», «Voyage contemporain : le nouveau Sindibad», «Journal quotidien», «Journal quotidien traduit», «Reportage de voyage» et au «Reportage de voyage traduit».

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse a souligné que ce Prix Ibn Battouta est un hommage symbolique à un personnage unique et universel, notant qu'il a été lancé à Rabat et y revenu, couronnement d’un partenariat culturel exemplaire entre le département de tutelle et le Centre arabe pour la littérature géographique.

Dans le cadre de ce partenariat, une série d'initiatives et de manifestations seront organisées, en vue de mettre en avant à Tanger, ville natale d'Ibn Battouta, la valeur historique du voyage du «plus grand voyageur».

Pour sa part, M. Al-Jarrah a mis l’accent sur le leadership historique des Marocains pour leur contribution à l’enrichissement de la littérature arabe, mettant en exergue le rôle des établissements académiques marocains visant à encourager les chercheurs intéressés par la littérature de voyage et à développer des projets en la matière.