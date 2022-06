Autriche : 1 061 attaques racistes contre des musulmans en 2021

Les musulmans d'Autriche ont été victimes de 1 061 attaques racistes au cours de l'année 2021, selon un rapport d'une organisation de la société civile du pays. Dans son rapport dévoilé la semaine dernière, le Centre de documentation et d'orientation pour les musulmans autrichiens a expliqué que 69% des victimes étaient des femmes et 26% des hommes.

Le rapport précise que 77% des agressions racistes ont été commises par des hommes et 22% par des femmes, notant que les attaques les plus racistes et les plus haineuses contre les musulmans ont eu lieu sur les plateformes numériques avec 65,4%, suivies par divers domaines de la vie sociale avec 34,6%.

Le rapport a révélé que le discours de haine et l'incitation à la haine contre les musulmans occupent la première place avec 78,5%. Les insultes contre l'islam et les musulmans ont représenté 9,1% des attaques alors que les dommages physiques aux biens des musulmans ont représenté 2,4%.

Le rapport, relayé par l’agence turque Anadolu, a révélé aussi que l'année 2020 a vu l'enregistrement de plus de 1 400 attaques racistes, notant que le nombre d'attaques a diminué l'année dernière. L’une des responsables du centre a expliqué que la principale raison de ce déclin est que les individus deviennent moins interactifs socialement en raison des restrictions liées à la pandémie du Covid-19. Elle a également déploré que les discours discriminatoires et marginalisant tenu par les politiciens du pays conduisent à la propagation d'approches racistes.

La même source rappelle que 700 000 musulmans vivent en Autriche, selon les chiffres officiels.