Espionnage : Grande-Marlaska juge «inappropriées» les spéculations qui pointent le Maroc

Le ministre espagnol de l'Intérieur a appelé, ce lundi, à ne pas faire de spéculations «inappropriées» et «injustifiées» dans l’affaire d’espionnage dans laquelle partis et médias pointent le Maroc. Dans des déclarations à la presse, Fernando Grande-Marlaska a affirmé que le royaume reste un «partenaire stratégique et absolument loyal».

Le ministre a ajouté, concernant les informations indiquant que le Centre national de renseignement (CNI) a conclu que l’exode de milliers de migrants en mai de l'année dernière vers Ceuta faisait partie de la stratégie de «pression» du Maroc, ne sont que des «spéculations inappropriées qui n’ont pas lieu d’être». De même, il a une fois de plus insisté sur le fait que les relations avec le Maroc sont marquées par la «loyauté, la fiabilité et une fraternité très importantes», en assurant que ces relations «se sont maintenues, se maintiennent et se maintiendront».

Dans le même ordre d'idées, Grande-Marlaska a noté que les relations avec le Maroc continueront de «s'approfondir», comme l'ont souligné le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et le roi Mohammed VI lors de leur rencontre du 7 avril, avant d’insister sur «la confiance mutuelle» et promettre des relations «tournées vers le XXIe siècle».