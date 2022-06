Belgique : Les meilleurs élèves marocains distingués à Bruxelles

Des élèves de la communauté marocaine en Belgique, qui ont brillé au concours de parachèvement des études primaires en langue et culture arabes, ont été célébrés, dimanche à Bruxelles, lors d'une cérémonie initiée par l’ambassade du Maroc en Belgique et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Ce rendez-vous annuel, organisé dans ce format actuel depuis 2011, revient après deux années d’absence en raison de la pandémie du coronavirus.

Des centaines d’élèves de la communauté marocaine poursuivant leurs études dans les établissements scolaires belges ou les associations actives dans l’enseignement de la langue arabe et la culture marocaine se présentent chaque année au concours.

Selon la Fondation Hassan II, le staff pédagogique de la mission d’enseignement marocaine en Belgique est constitué d’une soixantaine d’enseignants, lequel sera renforcé par 16 autres lors de la prochaine année scolaire.

L’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a salué, dans une allocution lue en son nom, les efforts entrepris par tous les acteurs de la communauté pour promouvoir la langue et la culture marocaine. Il a appelé les enfants de la communauté à «toujours viser l’excellence et donner une image encore plus reluisante des Marocains de Belgique, qui se distinguent dans moult domaines d’activité».

Le coordonnateur pédagogique à l’ambassade du Maroc en Belgique, Youssef Riani, a mis, de son côté, l’accent sur la notoriété acquise au fil des ans par ce concours, notamment auprès des associations actives dans le programme d’enseignement de la langue arabe. Cette compétition est une occasion d’inculquer aux enfants l’histoire du Royaume et l’attachement aux racines, a-t-il souligné.

Lors de cette cérémonie, marquée notamment par la présence de personnalités des mondes de l’éducation, de l’art et de la culture, de diplomates et des membres de la communauté marocaine, les élèves ont présenté des spectacles de musique et de chant et des représentations théâtrales. Au terme de cette fête de la culture marocaine, des prix de valeur leur ont été attribués.