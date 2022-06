Rwinalife : Une vision poétique de Casablanca [interview]

Yellow is everywhere - Copyright : Rwinalife

Comment avez-vous commencé la photographie et la peinture ?

J’ai toujours été le dessinateur de la classe, en primaire et au collège. Après mes études en arts plastiques, je me suis intéressé à la photographie pour m’aider à capturer des photos originales et avoir des modèles pour peindre mes tableaux. En 2010, j’ai acheté ma première caméra. Plus tard, je me suis rendu compte que la photographie était un art à part entière. Actuellement, je m’intéresse particulièrement à la street photographie.

Pour moi, il n’y a pas d’association. En effet, ce sont deux disciplines complémentaires qui se différencient par leur technique. Par conséquent, chaque discipline à sa manière de s’exprimer. Il faut seulement développer son style pour pouvoir transmettre un sentiment ou un message particulier.

Vous photographiez principalement Casablanca. Que vous inspire cette ville ?

Je suis né à Casablanca. J’ai passé toute ma vie dans cette ville et j’ai remarqué qu’elle changeait de manière assez agressive. Étant petit, lorsque je me baladais avec mon père dans Casablanca, je me sentais toujours comme dans un film. C’est cela que je veux montrer et partager, cette vision poétique de Casablanca que j’apprécie quotidiennement.

Sur vos photographies, on ne voit pas de visages, mais seulement les gens de dos. Dans vos peintures, c’est résolument l’inverse… Comment expliquer cette volte-face ?

Pour moi, l’humain est ce qui m’intéresse le plus dans la ville. Casablanca est un mélange de plusieurs éléments qui construisent cette ville. Par conséquent, cela la rend plus spéciale. Cette ville surprend chaque jour, car elle ne cesse de se renouveler et de changer.

Au départ, j’avais l’habitude de prendre des portraits de ce qui m’attirait. Les regards des gens m’ont beaucoup inspiré, car ils sont tous très différents et très diversifiés. Ces regards sont tantôt agressifs, tantôt joyeux ou tristes. C’est pour cela que j’évite de partager les sentiments des inconnus, car ce serait nous immiscer dans leur intimité. Quand je suis seul dans mon studio, je tente de retranscrire tous les regards. Ces visages sont les nôtres.

Selon moi, mes peintures sont des miroirs ou des fenêtres ouvertes sur la découverte de nos âmes.

