Législatives : Un duel Ben Cheikh-Moreno pour le second tour à la 9e circonscription

Karim Ben Cheikh et Élisabeth Moreno. / Photocollage

Le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères a dévoilé, ce lundi matin, les résultats du 1er tour des élections législatives pour les Français de l’étranger. Ainsi, pour la 9e circonscription, qui regroupe les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, Karim Ben Cheikh, candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), arrive en tête.

Raflant 6 906 des 17 268 suffrages exprimés (soit 39,99%), il est suivi par Élisabeth Moreno, candidate de la coalition gouvernementale, pour laquelle 4 845 Français de la 9e circonscription ont voté (28,05%). Mehdi Reddad, candidat pour Horizons, arrive à la 3e place, avec 1 072 voix (6,2%), devant Nathalie Amiot (949 voix, 5,49%), Mohamed Oulkhouir (902 voix, 5,22%) et Naïma M’Faddel (798 voix, 4,62%).

Ces six candidats totalisent 90% des suffrages exprimés. Sur les 120 556 inscrits, seuls 17 730 Français de la 9e circonscription ont voté lors de ce premier tour, soit 14,32%. Parmi ces voix, 392 blancs et 70 ont été annulés. En termes des modalités de suffrage, les votes en ligne (10 568 voix) représentent 59,6% de l’ensemble des votes, contre 40,38% pour les votes aux urnes.

Ainsi, les deux candidats arrivés en tête, à savoir Karim Ben Cheikh et Élisabeth Moreno, se présenteront au second tour, puisqu'aucun autre candidat n'a obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription (120 556 inscrits).

Les deux candidats arrivés en tête se sont exprimés, sur leurs comptes Twitter, pour se féliciter des résultats obtenus et remercier leurs électeurs. Karim Ben Cheikh a promis de «poursuivre» dès ce lundi, sa campagne électorale.

Merci à tous les électeurs, militants et soutiens qui ont fait confiance à notre binôme, Karim Ben Cheikh & Maïmouna Dieng, au nom d'une belle union de la gauche et de l'écologie. Dès demain, nous poursuivons notre campagne de terrain, entamée il y a 6 mois!#NUPES #9eCircoFDE — Karim Ben Cheikh (@K_BenCheikh) June 5, 2022

Pour sa part, Élisabeth Moreno a adressé ses félicitations à «tous les candidats», ajoutant que «l’heure est au rassemblement».

Je remercie les Françaises et Français de la #9eCircoFDE qui nous ont permis de nous qualifier pour le 2nd tour de ces élections législatives. Félicitations à tous les candidats. L’heure est au rassemblement, pour et #avecvous. — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) June 5, 2022

À rappeler que le second tour des législatives des Français de l'étranger se tiendra le 18 juin 2022 pour le continent américain et les Caraïbes et le 19 juin 2022 pour le reste du monde.