Aéroport Mohammed V : Marhaba 2022 débute dans de bonnes conditions

L'opération Marhaba 2022 a débuté, dimanche, au niveau de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, dans de bonnes conditions pour accueillir les Marocains résidant à l'étranger (MRE). L'opération Marhaba, lancée sous l'égide de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a été entamée par l'arrivée de centaines de Marocains du monde.

À cette occasion, plusieurs Marocains résidant à l'étranger ont exprimé leur satisfaction et joie de retourner à la mère patrie pour rencontrer leurs familles et proches. Ils ont par ailleurs salué les efforts déployés par les autorités marocaines pour garantir le retour des Marocains du monde dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Abderrahmane Saber, a souligné que l'Aéroport international Mohammed V rejoint les 23 centres d'accueil, mis en place par la Fondation dans le cadre de l'opération Marhaba 2022 à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, ajoutant que lors de cette année, deux nouveaux espaces ont été mis en place à Rabat au niveau de l'aéroport Rabat-Salé, et à M'diq.

Selon M. Saber, les équipes sociales de la Fondation resteront mobilisées au niveau de l'aéroport tout au long des trois mois de cette opération. De même, les autres centres d'accueil relevant de la Fondation fourniront leurs services dans le cadre de cette opération 7j/7 jours et 24/24.

Par ailleurs, dans le cadre de Marhaba 2022, l’Office national des aéroports (ONDA) a indiqué avoir mis en place un dispositif adapté pour l'accueil des MRE. Ainsi, au niveau de l’aéroport Casablanca Mohammed V, une cellule de coordination a été mise en place pour suivre l'opération, réduire les délais de traitement des passagers et renforcer les ressources humaines au niveau des postes de contrôle passeports et contrôle sanitaire.

De même, une attention particulière a également été portée au renforcement des effectifs en charge de l'accueil et de l’orientation des passagers. Ainsi, le centre de relations clients de l'Office reste opérationnel 24/24 et 7j/7 sur le numéro 080 1000 224, le site internet www.onda.ma et les pages officielles sur les réseaux sociaux.