Casablanca : Un immeuble en cours de construction s'effondre sans faire de dégâts humains

Un immeuble en cours de construction s’est effondré à Casablanca sans faire de dégâts humains, a-t-on appris auprès des autorités locales relevant de la préfecture des arrondissements de Moulay Rachid. Après avoir été alertée, samedi soir, quant à la situation d'un immeuble en cours de construction menaçant ruine et composé d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, sis quartier Moulay Rachid, les autorités locales et sécuritaires et les éléments de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux.

Elles ont procédé à l’évacuation du site de l’immeuble et de son entourage afin de parer à tout danger potentiel, indique la même source. Après l’effondrement du bâtiment, qui n'a pas fait de dégâts humains, il a été procédé à la sécurisation de l'entourage de ce chantier autorisé, précise-t-on.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire compétente, sous la supervision du Parquet, pour élucider les circonstances de cette affaire, indiquent les autorités locales. Une enquête administrative a également été diligentée par les services compétents de la préfecture des arrondissements de Moulay Rachid afin d'établir les responsabilités, ajoute la même source.