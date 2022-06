Maroc-Espagne : Une réunion mardi sur la «circulation des personnes et des biens»

Des délégations interministérielles d'Espagne et du Maroc se réuniront, mardi prochain à Madrid. Une réunion destinée à «établir les modalités et le calendrier d'achèvement du processus de normalisation de la circulation des personnes et des biens» à travers les frontières de Ceuta et Melilla, indique ce dimanche le journal El Pais, citant des sources gouvernementales espagnoles.

Celles-ci ont assuré que la rencontre se tiendra «dans le cadre de l'application des engagements [incarnés] dans la déclaration commune du 7 avril», lorsque le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rendu visite au roi Mohammed VI à Rabat. Il s’agit notamment de la «normalisation progressive de la circulation des personnes et des biens, à travers les systèmes douaniers et de contrôle des personnes», expliquent-elles.

Les mêmes sources n'ont pas précisé si le calendrier à convenir comprendra la réouverture du bureau de douane commerciale de Melilla, fermé par le Maroc à l'été 2018, et l'ouverture d'un bureau de douane commerciale à Ceuta. Elles ont cependant souligné que l'accord fait référence au «contrôle des personnes et des biens aux deux postes terrestres» et donc Ceuta et Melilla.

La réouverture des deux frontières terrestres entre les deux pays se fait lentement et non sans difficultés. Le 17 mai, les postes frontières ont été rouverts pour la première fois après plus de deux ans de fermeture, mais uniquement pour les citoyens espagnols et les étrangers munis d'un permis de séjour ou d'un visa Schengen. Deux semaines plus tard, le 31 mai, le passage a été rouvert aux travailleurs frontaliers résidant dans les villes voisines au Maroc.