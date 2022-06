Muay thaï : Le Maroc remporte 13 médailles au Championnat du monde à Abou Dhabi

La sélection marocaine de muay thaï a remporté 13 médailles (5 or, 2 argent et 6 bronze) lors du championnat du monde de la discipline, organisé du 26 mai au 04 juin à Abou Dhabi, s'emparant ainsi de la troisième place mondiale. La première place a été occupée par la Thaïlande avec un total de 15 médailles (8 or, 5 argent et 2 bronze), devant les Emirats arabes unis avec 12 breloques (5 or, 4 argent et 3 bronze).

La sélection nationale a pris la troisième place au classement général par équipes avec un total de 50 points, derrière la Thaïlande (75 pts) et la Turquie (54 pts). Le métal précieux a été enlevé par Youssef Asouik (-75 kg) et Meriem El Moubarik (-51 kg) dans la catégorie élite. Chez les moins 23 ans, Abdelaali Zahidi (-71 kg) a remporté la médaille d'or, tout comme ses compatriotes Saida Lahmidi (-67 kg) et Oumaima Blourfi (-48 kg). Les deux médailles d'argent ont été glanés par Othmane El Fekkaki (- 91 kg) et Ibrahim Boudik (-91 kg).

La pugiliste Roumaisae Bouarourou (-54 kg), Hamza El Himer (-71 kg) dans la catégorie élite, et Oumaima Belharcha (- 54 kg), Hamza Rachid (- 67 kg), Youness Mounin (-51 kg) et Oussama El Hichou (-63.5 kg), engagés dans les U23, ont décroché les six médailles de bronze.

Les athlètes marocains ont été encadrés par les entraineurs nationaux Lahcen Ouassou et Khouya Jaouad.