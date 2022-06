Maroc-Mexique : Une ligne aérienne entre Casablanca et Mexico en négociations

Le Mexique et le Maroc ont entamé des négociations pour une ligne aérienne directe reliant Casablanca à Mexico. Selon l’agence EFE, c’est la compagnie aérienne Royal Air Maroc qui exploitera cette liaison entre l’aéroport Mohammed V et l'aéroport international Felipe Ángeles (AIFA), deuxième aéroport desservant la zone métropolitaine de Mexico.

«Le secrétaire au Tourisme du gouvernement du Mexique, Miguel Torruco Marqués, et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, ont annoncé que des efforts ont été initiés pour activer ladite route», ajoute l’agence espagnole, citant un communiqué du secrétariat mexicain du tourisme, publié vendredi. Miguel Torruco Marqués a expliqué que lors de la réunion, durant laquelle les deux parties ont discuté des possibilités de cette ligne, les mécanismes pour renforcer la connectivité aérienne entre les deux pays ont également été abordés, tout comme des sujets liés à l'agenda bilatéral et de coopération du Mexique et du Maroc en matière de tourisme.

EFE rappelle qu’en 2019, environ 23 847 touristes mexicains sont arrivés au Maroc, soit 3 721 touristes de plus qu'en 2018, une augmentation de 18,5% et une dépense de 19 642 000 dollars (environ 194 millions de dirhams), selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme. De même, en 2019, 3 948 touristes marocains sont arrivés au Mexique par avion et leurs dépenses touristiques se sont élevées à 3 953 000 dollars (environ 9,4 MDH).