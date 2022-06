SIEL 2022 : Les femmes de la diaspora écrivent l’histoire de la migration au féminin

Dans les récits migratoires, les femmes sont souvent dépeintes comme les personnes qui subissent plutôt que celles qui prennent des décisions. Elles ont un faible taux d’instruction, ont migré surtout dans le cadre de regroupements familiaux pour rejoindre leurs maris et ont vécu ces départs-là comme des déchirements rarement verbalisés. Mais d’autres réalités et trajectoires ont longtemps existé, comme en ont témoigné des femmes issues des diasporas africaines, samedi 4 juin dans le cadre des activités du Conseil de la communauté marocaine à l’étrangers (CCME), à l’occasion de la 27e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL, du 3 au 12 juin).

Intervenant à la table-ronde «migrations et développement : quel regard portent les diasporas originaires d’Afrique sur leurs conditions ?», aux côtés de Farid Housni, juriste responsable du pôle marchés publics / achats à l’Observatoire de Paris, la consultante en migrations et développement Khady Sakho Niang et l’adjointe au maire à Cergy, Keltoum Rochdi, ont souligné que les parcours des femmes entre leurs pays d’origine et ceux de résidence sont plus diversifiés et plus complexe qu’on ne les présente.

Des modèles émancipateurs pour les plus jeunes

Egalement conseillère communautaire à l’agglomération de Cergy-Pontoise et préside une mission locale d’accompagne de jeunes, Keltoum Rochdi a estimé que la diaspora féminine africaine contribuait à l’émancipation des jeunes générations, filles et garçons, dans la mesure où elles constituent un modèle dans divers domaines (sport, art, politique, littérature…). «La diaspora et son émancipation sont intimement liées à l’éducation qu’on donne à nos enfants, en adoptant des méthodes horizontales qui effacent les discriminations et les disparités de traitement, pour intégrer une relation égalitaire dès le jeune âge», a-t-elle déclaré à Yabiladi.

Pour l’adjointe franco-marocaine, «il est important de lutter contre tous les stéréotypes, à commencer de la maison, l’école, les espaces publics, dans le milieu professionnel, sur le plan salarial et d’accès aux postes». Autant de valeurs transmises et portées «ici et ailleurs, notamment par les diasporas qui aspirent à des avenirs meilleurs pour les générations à venir». Selon Keltoum Rochdi, «l’égalité doit être intégrée au regard que l’on porte sur une femme par rapport à un homme», en France comme au Maroc.

«Je vois une évolution positive dans les deux pays, en matière de parité et d’évolution vers l’égalité. Des filières de l’emploi se féminisent, mais les femmes restent plus souvent celles qui sont appelées à concilier vie professionnelle et vie familiale.» Keltoum Rochdi

«Il faut travailler sur cette charge mentale qui a des conséquences sur le plan professionnel, pour trouver un juste équilibre, car les femmes sont celles qui se sacrifient, préférant s’occuper plus des enfants, par le fait qu’elles soient souvent les seules à s’en charger», estime encore l’élue, en abordant les réalités communes, à divers degrés, dans ses deux pays. «Nous faisons des pas importants et c’est une grande fierté, mais des droits doivent être encore acquis par les femmes et les hommes doivent bénéficier davantage de congés parentaux, s’occuper des plus vulnérables, afin de réajuster la balance», affirme Keltoum Rochdi.

Déconstruire les idées reçues sur les femmes issues de l’immigration

Arrivée du Sénégal en France il y a plus de quarante ans pour continuer ses études, Khady Sakho Niang estime que les femmes des diasporas africaines sont des actrices clés de ces changements, dans leurs pays d’origine comme ceux de résidence. «On a l’habitude de confiner les apports des diasporas aux contributions matérielles et financières, les transferts d’argent. Mais on oublie souvent que ces diasporas, notamment les femmes, transmettent des modèles de gestion innovants et sont des moteurs de changement, grâce à la transmission de savoirs et de valeurs», a-t-elle déclaré à Yabiladi.

«Les diasporas et les femmes qui y évoluent contribuent au changement de paradigmes. Elles initient et suivent des projets dans leurs pays d’origine, ce qui s’avère une dynamique durable, avec des retombées sociales importantes.» Khady Sakho Niang

Dans cette dynamique, la spécialiste franco-sénégalaise trouve qu’«on parle des femmes issues de l’immigrations, mais pas dans les dimensions historiques, sociologiques et économiques de la question». «Historiquement, les femmes africaines ont été des battantes et des avant-gardistes dans toutes les luttes de libération. En témoignent les femmes de Nder qui ont lutté contre l’esclavage au Sénégal, en menant un combat armé et en préférant s’immoler plutôt que d’être esclaves captives», souligne-t-elle auprès de Yabiladi.

«Or, dans le traitement des questions migratoires, les femmes sont réduites souvent à des personnes qui ne font que subir, dépendantes de la cellule familiale… La féminisation de l’immigration est indéniable. Les femmes ont été et sont des cheffes de famille, elles sont plus autonomes, aussi bien dans leur travail que dans la gestion de leurs familles. Il faut donc porter un regard différent sur elles», soutient-elle.

Trouver des raisons d’inclusion et non d’exclusion

En France, Khady Sakho Niang a été la première femme présidente de la Plateforme des diasporas et de la Plateforme des diasporas africaines en Europe. Dans les années 1980, elle participe à la création d’une première plateforme de l’Association de solidarité avec les femmes immigrées sénégalaises, puis de solidarité avec les femmes immigrées globalement. Première femme présidente du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations (FORIM), elle a prôné «l’égalité dans toutes ses formes et non pas parce que ce sont les femmes qui doivent systématiquement être les pionnières des dynamiques d’émancipation».

Dans ce sens, Keltoum Rochdi défend une «stratégie du lien social», qui permet d’outiller les plus jeunes, filles et garçons, pour acquérir les valeurs de l’égalité. «Dans l’entreprise ou dans l’éducation, il est important de développer des capacités qui permettent de mieux connaître l’autre, de façon à adapter des méthodes personnalisée en fonction des difficultés de chacun et des particularités de son environnement direct, avec l’objectif de ramener les un.e.s et les autres à prendre conscience de ces principes et de ces notions», nous a-t-elle indiqué.

«Cela commence aussi dès la petite enfance. Il faut se pencher sur les comportements spécifiques, notamment les problèmes d’apprentissage, pour s’intéresser à l’autre et analyser sa stratégie du lien, de façon à mieux avancer ensemble, dans une démarche de long-terme», souligne encore l’élue. «Ce côté empathique et solidaire va permettre de faire avancer les choses et d’obtenir des résultats probants, avec la participation de nos diasporas, dans un processus où l’on cherche davantage de raisons pour inclure l’autre et non pas pour l’exclure».