Les Etats-Unis forment des douaniers marocains contre la contrebande de matières chimiques et nucléaires

Les Etats-Unis organisent une formation au profit de 30 douaniers marocains, axée sur la prévention contre la contrebande de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dangereuses, indique l’ambassade américaine à Rabat. La formation est dispensée par quatre spécialistes américains dont un chimiste nucléaire et un biologiste, relevant du ministère américain de l’Energie, souligne la même source.

Ce stage se déroule à l'Institut de formation des douanes de Benslimane. «Une installation ultramoderne qui a ouvert ses portes au début de 2020 et s'est hissée en un centre régional de formation des douaniers pour toute l'Afrique», écrit la représentation diplomatique.

Le communiqué annonce que «les gouvernements américain et marocain continuent de travailler ensemble pour améliorer les programmes de formation au centre, dans le cadre du partenariat de sécurité plus large entre les États-Unis et le Maroc. La formation a été financée par le Programme de contrôle des exportations et de sécurité des frontières du Département d'État américain».

Pour rappel, dans le cadre du suivi des activités du Groupe de travail Maroc-Etats-Unis sur les questions sécuritaires, issu du Dialogue stratégique, le ministère des Affaires étrangères et le Département d’Etat américain avaient organisé, par visioconférence en janvier 2021 à Rabat, une réunion régionale sur la coopération en matière de lutte contre la prolifération nucléaire et les armes de destruction massive.