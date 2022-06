Espagne : Le PP dépose une plainte contre la ferme piscicole marocaine près de Chafarinas

Le Parti populaire a déposé, vendredi 3 juin, une plainte auprès du parquet général de l’Etat espagnol contre la présence de la ferme piscicole marocaine, près des Iles Chafarinas. Le député Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, un ancien général de division qui était chef militaire de la région de Melilla (2014-2018), en est l’auteur, rapportent des médias ibériques.

Le parlementaire affirme que les Iles Chafarinas «font partie du domaine public, soumises à la tutelle du ministère de la Défense qui, par l'intermédiaire du commandement général de Melilla, maintient une garnison permanente sur ce territoire».

Dans sa plainte, le député précise que la ferme piscicole est installée dans «des eaux qui sont sous juridiction espagnole et, par conséquent, il n'y a pas de licence, de concession ou d'autorisation administrative d'aucune autorité ou administration publique espagnole» à ce projet.

Pour étayer sa version, l’ancien général reconverti en politique, a présenté aussi des arguments écologiques, indiquant que «les activités de ce type d'installations (…) sont préjudiciables à la zone, l'exploitation entraîne des rejets qui déstabilisent l'écosystème et contrevient aux réglementations environnementales espagnoles et européennes». Et de conclure sa plainte en demandant au parquet d’ouvrir une enquête sur la ferme piscicole marocaine.

Avant de frapper à la porte de la justice, le député Díaz de Otazu avait demandé aux autorités de Madrid de démolir la ferme, installée près de Chafarinas. Il a également adressé de nombreuses questions écrites au ministère espagnol des Affaires étrangères.