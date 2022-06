Covid-19 : Ahmed Reda Chami appelle à une réforme profonde des systèmes de santé

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a appelé, cette semaine, à une réforme profonde des systèmes de santé, de protection sociale et de mode de production pour développer des chaines de valeur régionales. Dans son allocution d’ouverture de l'édition 2022 du sommet euro-méditerranéen tenue du 31 mai au 1er juin à Marrakech, Ahmed Réda Chami a souligné que «la pandémie de la Covid-19 a exacerbé les fragilités des modèles de développement des sociétés des deux rives aux plans économique, social et environnemental».

Plaidant pour une réforme profonde des systèmes de santé, de protection sociale et de mode de production pour développer des chaines de valeur régionale, il a relevé que cette crise requiert une réponse régionale et internationale forte, guidée par un impératif de solidarité et de responsabilité partagée impliquant un partenariat encore plus solidaire et plus innovant entre les deux rives pour surmonter les effets de la crise de la pandémie et relancer les secteurs économiques clés des pays méditerranéens.

De son côté, la présidente du Comité européen économique et social, Christa Schweng a indiqué que la relance dans la région euro-méditerranéenne ainsi que l’émergence de modèles socioéconomiques, résilients et durables devraient s’effectuer selon les principes universels tels que le respect du droit, la protection des valeurs démocratiques et l’engagement partagé en faveur d’un développement durable et l’atteinte des objectifs relatifs aux changements climatiques. Et d’ajouter qu’il importe d’utiliser le commerce comme levier de croissance économique durable et inclusive.

Les participants du forum ont échangé et débattu en session plénière et panels parallèles autour de six thèmes, dont «Covid-19 : le rôle de la société civile dans la reconstruction et la résilience de la région euro-méditerranéenne», «la voie de la reprise économique» ou encore «l’impact de la covid-19 et de la guerre en Ukraine sur le développement durable dans la région euro-méditerranéenne». Ils ont également mis en avant le rôle primordial de la société civile dans la région euro-méditerranéenne dans la construction d'une société plus juste et plus inclusive après la pandémie.