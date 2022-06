Maroc : L'Opération Marhaba 2022 lancée ce dimanche 5 juin

Sous la présidence effective du roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité lance l’édition 2022 de l’opération Marhaba d’accueil des Marocains résidant à l’Étranger qui démarre le 5 juin 2022. Cette édition est marquée par la mise en œuvre du dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, la France, l’Italie et l’Espagne, ainsi que l’ouverture de nouveaux sites d’accueil au Maroc afin d’accompagner le retour des membres de la communauté dont les prévisions d’affluence s’annoncent importantes, indique un communiqué de la Fondation.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui contribue à l’opération avec l’ensemble des parties-prenantes nationales, a activé 23 espaces d’accueil, précise la même source. Les 17 sites d’accueil opérationnels au Maroc se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger-ville, Al Hoceima et Nador, dans les entrées de Bab sebta et Bab Mellilia, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta ainsi que dans les aires de repos Méditerranée, Jebha et Tazaghine.

Cette année, deux nouveaux sites ont été ouverts à l’aéroport de Rabat – Salé et à M’Diq (Smir) sous forme d’une aire de repos. A l’étranger, les 6 espaces Marhaba sont ceux situés au niveau des ports européens de Gênes, Sète, Marseille, Motril, Alméria et Algésiras.

Les services d’assistance sociale et médicale habituels, renforcés par la présence des assistantes sociales à bord des navires long-courrier mise en place lors de l’édition 2021 de l’opération, resteront opérationnels au niveau des sites d’accueil Marhaba déployés par la Fondation au Maroc et à l’étranger.

Un effectif de près de 1 000 personnes comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires y sont mobilisés, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires. Le service d’appel Marhaba sera disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il est opérationnel, aux numéros de téléphone suivants :

- 00 212 537 20 5566 / 00 212 537 20 6666 pour les appels de l’étranger

- Le numéro vert gratuit 080 000 23 23 accessible à partir du Maroc.

- 00 39 351 634 03 27 (Gênes) pour l’Italie

- 00 33 6 240 737 65 pour la France (Marseille)

- 00 33 6 240 737 66 pour la France (Sète)

- 00 34 602 389 703 pour l’Espagne (Motril)

- 00 34 631 482 637 pour l’Espagne (Alméria)

- 00 34 631 012 349 pour l’Espagne (Algésiras).