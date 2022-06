Après deux ans d'absence, le Festival Gnaoua retrouve ses fans à Essaouira [Vidéo]

La première étape du Gnaoua Festival Tour a débuté, vendredi, à Essaouira, par un cortège avec la participation d'une vingtaine de groupes de couleurs artistiques différentes. La cérémonie d'ouverture du Gnaoua Festival Tour, qui vient remplacer cette année le Festival Gnaoua, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Aux côtés du conseiller royal et président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, et la directrice de production du Festival, Neila Tazi, on retrouve le ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, le Wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi Lahlou, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud au Maroc, Keeyong Chung.

Le cortège, au son des fanfares, s'est dirigé vers la tribune Moulay El Hassan, où le Maalem Abdeslam Alikane a offert un concert haut en couleur, avec Vieux Farka Touré et Aziz Ozouss.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Mehdi Bensaid a déclaré que le Festival Gnaoua est une occasion de célébrer ce riche patrimoine immatériel, qui a été inscrit par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2019 à Bogota, dans la liste représentant le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il a expliqué que cette reconnaissance est une grande réussite, rappelant le développement dont le festival a été témoin au cours des sessions précédentes. Il a également appelé tous les partenaires à trouver de vraies solutions pour consolider la position de ce festival et organiser d'autres activités culturelles pour assurer le rayonnement d’Essaouira.

Célébrer ce patrimoine immatériel de l'humanité

Neila Tazi, directrice de production du festival, a souligné que le Festival Gnaoua est l'occasion de célébrer l'inscription de Gnaoua en tant que patrimoine immatériel de l'humanité, évoquant la grandeur et la beauté de la culture populaire et sa diffusion à travers le monde. Elle a appelé, à cet égard, aux efforts concertés de toutes les parties prenantes pour faire de cette édition un succès, soulignant la relation de Gnaoua avec Essaouira, et la fidélité d'un public exceptionnel à cette date chaque année.

Tarik Ottmani, président du conseil communal d'Essaouira, a indiqué pour sa part qu'après deux ans d'arrêt, le festival revient pour constituer une occasion dans laquelle le public communique avec cet art, exprimant sa joie de recevoir les invités du festival. Le maire d’Essaouira a rappelé que le conseil communal a mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour faire de ce rendez-vous un succès.

La ville d'Essaouira, qui accueille Gnaoua Festival Tour les 3 et 4 juin, verra l'organisation de plus de 13 concerts de musique traditionnelle Gnaoua. Ce samedi, une table ronde est organisée sur le thème «#Culture-Power». La rencontre sera marquée par la participation de Julien Dray, homme politique français, Keeyong Chung ambassadeur de la République de Corée au Maroc, Meryem Sebti, directrice de la publication marocaine d’art Diptyk Magazine, et Khalil Hachimi Idrissi, écrivain, journaliste et président des Compagnons de Gutenberg.

A noter que la ville de Marrakech accueillera la deuxième étape du festival, les 9 et 10 juin, et 5 concerts y seront donnés, tandis que la ville de Casablanca accueillera la troisième station les 16, 17 et 19 juin, avec 9 concerts. La dernière étape du Gnaoua Festival Tour est prévue les 23 et 24 juin, avec 5 concerts dans la capitale Rabat.