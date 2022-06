Maroc : Baisse de l'activité industrielle en avril 2022

Les résultats de l'enquête de conjoncture dans l’industrie de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du mois d’avril indiquent une baisse, d’un mois à l’autre, de l’activité après une amélioration constaté en mars. Ainsi, la production aurait baissé dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’«agro-alimentaire» et de la «mécanique et métallurgie» où elle aurait plutôt augmenté, précise la Banque centrale dans son enquête mensuelle basée sur des données collectées entre le 2 et le 30 mai 2022.

De même, les ventes se seraient repliées dans l’ensemble des branches hormis l’«agro-alimentaire» et la «mécanique et métallurgie» où elles auraient enregistré respectivement une stagnation et une hausse, fait savoir la même source, ajoutant que dans ces conditions, le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 72%.

Les commandes auraient connu une baisse dans l’ensemble des branches d’activité à l’exception de l’«agro-alimentaire» où elles auraient progressé, relève BAM. Pour ce qui est des carnets de commandes, ils se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches à l’exception de la «mécanique et métallurgie» où ils se seraient établis à un niveau normal.

Pour les perspectives d’activité pour les trois prochains mois, les industriels restent optimistes et s’attendent à une amélioration de l’activité, toutefois, 19% d’entre elles n’ont pas de visibilité quant à l’évolution de la production et 24% pour ce qui est des ventes.