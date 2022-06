Les Marocains sont la première communauté étrangère à obtenir la nationalité espagnole en 2021

L’Institut national de la statistique (INE) en Espagne a publié, vendredi, son rapport sur les acquisitions de la nationalité espagnole en 2021. Il en ressort que 144 012 étrangers résidant en Espagne ont obtenu la nationalité espagnole en 2021, soit 14,1% de plus que l'année précédente.

Les données de l’INE, relayées par El Espanol, indiquent que les Marocains arrivent en tête des étrangers ayant obtenu la nationalité du royaume ibérique, l’année dernière. Ainsi, 42 000 Marocains ont été naturalisés espagnols en 2021, contre 8 328 Colombiens, 8 325 Equatoriens, 8 311 Boliviens, 6 791 Dominicains, 6 536 Vénézuéliens et 5 921 Pakistanais.

L’établissement indique que près de la moitié (47,4 %) des naturalisations ont eu lieu principalement en Catalogne et à Madrid. Il ajoute que la grande majorité (121 760) des étrangers ayant obtenu la nationalité espagnole vit en Espagne de manière régulière depuis au moins 10 ans, rappelant que les personnes naturalisées ont 14 ans et plus.

De plus, pour les 21 712 autres cas restants, ils étaient des personnes dont le père ou la mère étaient espagnols et nés en Espagne. Une modalité qui a concerné principalement des individus âgés de moins de 20 ans.