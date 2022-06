Allemagne : Portes ouvertes pour les services consulaires à l’ambassade du Maroc

Le service consulaire de l’ambassade du Maroc en Allemagne a annoncé, ce vendredi, des portes ouvertes les 11, 18 et 25 juin 2022 de 9 heures du matin à 16h, pour fournir tous les services consulaires aux Marocains d’Allemagne. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, la représentation diplomatique explique que ces portes ouvertes interviennent «dans le cadre du rapprochement de l'administration des citoyens marocains».

⭕️تنهي سفارة المملكة المغربية ببرلين–المصلحة القنصلية- أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المغاربة المقيمين بالمناطق التابعة لنفوذ دائرتها، ستنظم، أيام 11و18و25يونيو 2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الزوال، أبوابا مفتوحة بمقرها لتقديم جميع الخدمات القنصلية. pic.twitter.com/isYF6TRLDX — Morocco In Germany (@GermanyMorocco) June 3, 2022

Ainsi, ce processus comprendra plusieurs services, dont l’inscription consulaire et les services des passeports, des cartes d’identité nationale, d’inscription à l'état civil et de certification des documents administratifs et attestations administratives, détaille-t-on.

«Le service consulaire de l’ambassade invite tous les citoyens marocains à consulter les procédures et documents requis pour les services consulaires sur http://consulat.ma ou par le numéro vert 08001006827», conclut le communiqué.