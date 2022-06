Bourita interrogé sur l'instauration de visas pour accéder à Ceuta

Le groupe socialiste à la Chambre des représentants a adressé, cette semaine, une question écrite au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger, Nasser Bourita. Elle porte sur le refus d'entrée des travailleurs résidents à Fnideq à Ceuta, suite à la décision des autorités espagnoles de leur imposer un visa.

Dans sa question, l’élu de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Abdennour Hasnaouk, a rappelé que les habitants de la préfecture M'dieq-Fnideq ont été «surpris par les nouvelles procédures pour entrer dans la ville de Ceuta», accessible pour eux sans visa avant la fermeture des frontières en mars 2020 à cause de la pandémie du Covid-19. Il a ajouté que l'entrée de Ceuta est désormais limitée aux titulaires d'un visa Schengen, ce qui a provoqué un grand mécontentement parmi les habitants qui ont un lien historique avec cette ville, après avoir attendu l'ouverture du passage pendant plus de deux ans pour rendre visite à leurs familles et proches.

Le groupe socialiste à la Chambre des représentants a ainsi interrogé le chef de la diplomatie marocaine sur les mesures que le ministère va prendre pour permettre aux travailleurs frontaliers de M'diq-Fnieq d'entrer dans la ville de Ceuta.

Des dizaines de travailleuses et de travailleurs frontaliers ont manifesté, mardi, près du poste frontière séparant Ceuta du Maroc, protestant ainsi contre l'interdiction d'entrer dans la ville suite à la nouvelle décision des autorités espagnoles, après la réouverture des frontières, décidée en plusieurs étapes.