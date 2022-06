Le Maroc se prépare à l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis

Le Maroc se prépare à l’entrée en vigueur de la loi organique 13.12, légalisant l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles. Dix mois après la publication au Bulletin officiel, dans son édition du 5 août 2021, de ladite loi, le Conseil d’administration de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a tenu, hier, sous la présidence du ministre de l’Intérieur, sa première réunion.

Les ministres des Affaires étrangères ; de l’Economie et des Finances ; de l’Agriculture et la pêche ; de l’Industrie et du Commerce ; et de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, ont pris part à la rencontre, rapporte la MAP.

Au cours de la réunion, les participants ont examiné «le plan d’action de l’Agence au titre de l’année 2022 qui comprend plusieurs axes, dont l’adoption des cahiers de charges fixant les critères techniques afférents aux activités de la culture, de la production, de la transformation et de l’industrialisation du cannabis, ainsi que de ses semences et des plantes, de la commercialisation, de l’exportation et de l’importation de ces produits à des fins industrielles», indique le département de Laftite dans un communiqué.

Le plan prévoit aussi «la mise en place des procédures d’octroi des autorisations aux opérateurs nationaux et internationaux dans l’industrie du cannabis médical et industriel, aux sociétés de semences, aux pépinières, aux compagnies de transport et la création des premières coopératives pour la transformation et l’industrialisation des produits locaux dont les membres sont des agriculteurs locaux», précise la même source.

Pour rappel, le gouvernement marocain, dirigé par l’islamiste Saad-Eddine El Othmani, avait adopté le projet de loi organique 13.21, lors de sa réunion du 11 mars 2021. Son processus d'approbation dans les deux Chambres du Parlement avait connu une forte opposition des élus du PJD.