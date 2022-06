Sous pression, Albares réaffirme la «souveraineté espagnole» sur Ceuta et Melilla

«L'intégrité territoriale de chaque centimètre du territoire espagnol et, bien sûr, de Ceuta et Melilla, est pleinement garantie par le gouvernement», a réitéré le ministre espagnol des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie répondait, ainsi, à des interrogations portant sur l’absence de toute mention de «la souveraineté espagnole» sur les deux villes dans la déclaration conjointe du 7 avril, publiée au terme des entretiens entre le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, et le roi Mohammed VI. L’intégrité espagnole est «absolument garantie» par l’exécutif, a défendu José Manuel Albares lors de sa participation, hier, à un forum.

Et d’expliquer que «l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Espagne ne font l’objet de discussion avec personne et ne figurent sur aucun document, mais les Espagnols ont la certitude totale que le gouvernement les défendront contre quiconque et en toutes circonstances», rapporte l’agence Europa Press.

Hier, le parti d’extrême droite Vox a appelé le gouvernement espagnol à exiger du Maroc une reconnaissance «explicite» de la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla.

Pour mémoire, dans son communiqué publié le 18 mars, le gouvernement espagnol avait loué la reprise des relations avec le Maroc, assurant qu’elle est à même de «garantir la stabilité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la prospérité» des deux pays.



Cette question de la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla sera abordée, le 8 juin, lors de la comparution de Pedro Sanchez devant les députés espagnols pour leur expliquer la teneur des accords conclus avec le Maroc, le 7 avril.