Essaouira : Table ronde «#Culture-Power» le 4 juin en marge du Gnaoua Festival Tour

Dans le cadre du lancement du Gnaoua Festival Tour à Essaouira, une table ronde sera organisée samedi 4 juin dans la matinée pour proposer un espace de débats et d’échanges entre des intervenants nationaux et internationaux. Les panélistes s’interrogeront ainsi, lors de cette table-ronde animée par Driss Bennani, sur l’«attractive power», ce pouvoir de séduction de la culture et ses influences sur la politique et les relations internationales.

Seront ainsi réunis autour du thème «#Culture-Power» Julian Dray, homme politique français, Keeyong Chung ambassadeur de la République de Corée au Maroc, Meryem Sebti, directrice de la publication marocaine d’art Diptyk Magazine, et Khalil Hachimi Idrissi, écrivain journaliste et président des Compagnons de Gutenberg.

«La nouvelle scène marocaine (musicale, cinématographique, etc.) n’a-t-elle pas joué un rôle clé pour dessiner l’image d’un pays ouvert, tolérant et pluriel ?», se questionnent les organisateurs du Gnaoua Festival Tour dans la présentation de la table ronde. «Jamais dans l’histoire de l’humanité, la culture n’a été aussi accessible, autant en termes de création que de diffusion. Jamais n’a-t-elle été aussi libre également», indiquent les organisateurs. «Cette accessibilité confère à la culture davantage de force et de puissance. La création culturelle est désormais un pouvoir», ajoutent-ils, présentant le thème qu’abordera le rendez-vous

Lors de cette table ronde, les intervenants tenteront ainsi de réponse à la question de savoir «dans quelle mesure, la création culturelle a-t-elle ce pouvoir de changement, d’attraction et d’influence ?».