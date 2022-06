Maroc : L’impact positif de la décarbonation sur le secteur du textile

Au Maroc, les énergies renouvelables pourraient devenir une clé précieuse pour le développement industriel durable. Alors que l'industrie représente 30% des émissions, sa décarbonation profonde dépend largement de celle du secteur électrique. A titre d’exemple, l’industrie du textile, ayant des chaînes industrielles les plus complexes, continuent de consommer de grande quantité d'électricité et d'eau. Avec la croissance actuelle des prix et l'inflation, la consommation d’énergie risque de s’intensifier, continuant à se faire de manière non durable.

Six chercheurs marocains des universités Moulay Ismail (Meknès), Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fès) et Ibn Tofail (Kenitra) se sont ainsi intéressés à l'impact potentiel des plans de décarbonation sur le secteur du textile. Ils ont opté pour l'énergie solaire en étudiant aussi la faisabilité technico-économique du photovoltaïque connecté au réseau dans huit sites marocains différents.

Pour se faire, une enquête a été lancée sur le secteur textile au Maroc, expliquent-ils dans un article scientifique publié le mois dernier. L’enquête s’est concentrée sur les détails (demande énergétique, consommation, production, etc.) de certaines unités de production. Des expéditions ont été effectuées dans différentes zones géographiques pour produire un échantillon représentatif en fonction des conditions climatiques et économiques des régions sélectionnées. L’objectif étant d'avoir une diversification significative des résultats et une analyse complète de la filière textile nationale qualifiée d'énergivore. Un diagnostic énergétique de plusieurs entreprises textiles dans différentes zones géographiques du Maroc (Casablanca, Meknès, Fès, Settat, Salé et Marrakech), a également été effectué.

Une économie d’énergie pouvant aller jusqu’à 70%

Les recherches menées ont ainsi mis en lumière des impacts positifs de l’introduction de la technologie photovoltaïque comme une action d'amélioration visant à réduire la facture énergétique et l'impact environnemental des combustibles fossiles. Un impact notamment «en termes de couverture des besoins en électricité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre», ajoutent-ils. Les résultats ont également révélé que «les émissions évitées dépassaient 1 500 kg/an dans les usines étudiées à Casablanca et 1 483,16 tonnes/an pour l'ensemble des usines concernées».

Pour les chercheurs, les résultats des études «quantifient l'importance de l'intégration des systèmes photovoltaïques dans le secteur industriel». Dans ce sens, «le pourcentage d'économies d'énergie potentielles dans la grande majorité des entreprises textiles peut aller de 15 à 70% ; ceci justifie l'adoption de ces systèmes, en raison de leur impact économique, et de leurs contributions environnementales. «La multiplication de cet usage dans toutes les usines du royaume parviendra à présenter des chiffres très significatifs en matière de réduction des émissions nocives», poursuit la même source qui rappelle que l'intégration de ces systèmes «peut réussir dans toutes les localisations industrielles du Maroc en raison du climat favorable du pays».

«La décarbonation avancée du secteur électrique et le déploiement des énergies renouvelables offrent un environnement favorable aux activités industrielles. La baisse rapide et continue du coût des énergies renouvelables et du stockage valide la direction prise par le Maroc.» Extrait de l’article

Les six chercheurs plaident ainsi pour une mobilisation des industriels afin de gagner leur adhésion au projet de transition, insistant sur «la prise de conscience des acteurs du secteur de l'importance de la décarbonation et les gains énergétiques et économiques considérables qu'elle peut apporter». «Cela nécessite, avant tout le soutien financier des industriels, l'investissement dans des campagnes d'envergure pour sensibiliser tous les acteurs de l'industrie marocaine ; c'est-à-dire clarifier et introduire l'importance des projets de décarbonation et leurs avantages environnementaux, économiques et énergétiques pour l'entreprise et la nation», expliquent-ils.

L’article recommande enfin «des soutiens financiers sous forme de subventions» qui «doivent intervenir pour motiver les industriels à investir dans leurs premiers projets de décarbonation».