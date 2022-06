Aïd Al-Adha 2022 : L'état sanitaire du cheptel national est bon

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déclaré, jeudi, que l’état sanitaire du cheptel national est bon avec une offre en bétail destinée à l'abattage pour l'Aïd Al-Adha 2022 est estimée à plus de 7 millions de têtes face à une demande estimée à 6 millions de têtes. M. Baitas a indiqué que dans le cadre de la vaccination gratuite du cheptel, près de 2 millions de bovins ont été immunisés contre la fièvre aphteuse, 19 millions d'ovins immunisés contre la peste des petits ruminants (PPR) et la variole et 4,5 millions de caprins contre la PPR.

Les opérations de contrôle menées jusqu'à présent ont abouti au recensement de 242 000 unités d'engraissement d’ovins et caprins et de 5 millions de têtes de bétail, a noté le ministre, ajoutant que 939 sorties de terrain ont été effectuées pour le prélèvement de 263 échantillons alimentaires et la constatation de deux contraventions.

Il a également évoqué le contexte de la campagne agricole, caractérisée par un retard de pluies, rappelant le lancement par le gouvernement d'un programme exceptionnel d’un montant de 10 milliards de dirhams destiné à atténuer les effets du déficit pluviométrique, dont une partie a été affectée à la distribution d'orge subventionné et d'aliments composés au profit des agriculteurs.