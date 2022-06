Le gouvernement suspend les droits d'importation des graines oléagineuses

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.393 relatif à la suspension des droits d'importation applicables à certaines graines oléagineuses et huiles brutes.

Présenté par la ministre de l'Économie et des finances, Nadia Fettah, ce projet de décret vise à faire face à la conjoncture actuelle marquée par une hausse importante des prix des matières premières et son impact sur le prix de vente des huiles de table les plus consommées, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue du Conseil.

Le gouvernement a ainsi décidé de suspendre les droits d'importation applicables aux graines oléagineuses brutes de tournesol, de soja et de colza, à compter du 3 juin 2022, a-t-il souligné.