Rabat : Ouverture du musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique le 25 juillet

L'exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique seront ouverts le 25 juillet prochain au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat. Organisé conjointement par l'ICESCO, la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des oulémas, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cet évènement s'inscrit dans le cadre de la célébration de Rabat, capitale de la culture du monde islamique pour 2022.

La date d'ouverture de cette manifestation a été annoncée en conférence de presse, mercredi à Rabat, par le directeur général de l’ICESCO, Salim AlMalik, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi et le secrétaire général de la LIM, Mohamad Ibn Abdulkarim Al-Issa.

M. AlMalik a indiqué que c'est la première fois que cette exposition est organisée en dehors de l'Arabie Saoudite, ce qui reflète la relation distinguée entre les deux pays. Il a souligné que l'exposition offrira l'occasion à ses visiteurs de connaitre davantage l'ère du Prophète Mohammed et de ses compagnons, ajoutant que le musée se veut un espace pour le rayonnement de la civilisation islamique et des principes de l'Islam tolérant qui a su cohabiter avec les autres religions monothéistes.

Pour sa part, M. Abbadi a affirmé que l'organisation de l'exposition et du musée au Maroc met en lumière les aspects de l'attachement profond des Marocains au Prophète, notant que l'exposition de Rabat s'inscrit dans le prolongement de l'exposition de Médine.

Il a mis l'accent sur la nécessité pour les institutions chargées de faire connaitre la Sirah du Prophète Mohammed d'être en phase avec les nouvelles technologies et les médias sociaux afin de renforcer l’interaction avec le public ciblé, notamment les jeunes, qui passent une grande partie de leur temps à suivre les contenus numériques.

De son côté, M. Al-Issa a passé en revue les techniques d'exposition modernes racontant et documentant la Sîrah du Prophète, élaborées par une équipe scientifique de manière qui interpelle l'esprit et la raison.