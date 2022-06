«Fوst l’Uzine», un festival participatif et collaboratif à sa première édition

Une première édition du Festival participatif et collaboratif «Fوst l’Uzine» se tiendra, du 15 au 18 juin à Casablanca, à l’initiative de la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi. L’événement se veut un carrefour de trois axes de travail, à savoir la création, la transmission et la diffusion autour de la thématique de l’art et de l’industrie. Ce nouveau rendez-vous est le fruit d’une «collaboration artistique interdisciplinaire et intergénérationnelle émanant des jeunes de l’Uzine, avec les jeunes de l’Uzine et au sein de l’Uzine», ont indiqué les organisateurs, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Convaincue de l’impact de la culture sur la jeunesse de notre pays», la fondation a choisi de mettre en œuvre cette nouvelle dynamique, «avec plus de 120 jeunes, graines de talents, sélectionnés par l’Uzine et encadrés par une quinzaine d’intervenants artistes de renom». Les trois axes de l’ADN de la Fondation concernent justement la création «à travers la mise en œuvre de résidences artistiques», la transmission «à travers des ateliers couvrant de nombreuses disciplines artistiques tout le long de la saison culturelle allant d’octobre à juin», et la diffusion via «une programmation riche et variée».

Le programme de ce festival voulu multidisciplinaire se décline en musique, en danse, en théâtre, ne graffiti, en photographie, en installations, en bande dessinée et en dessins. Les œuvres seront partagés avec le public, «sous forme de restitutions, de sorties de résidence, d’expositions, de concerts, de performances, de cypher, de battles et de concours» au sein de l’espace culture L’Uzine, a ajouté la même source.

Les organisateurs rappellent que «la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi et son espace l’Uzine, en tant qu’association privée à but non lucratif, œuvre depuis sa création en 2015, en faveur de la promotion de l’art et de la culture en tant que vecteur de citoyenneté, d’épanouissement et de professionnalisation de jeunes talents artistiques».