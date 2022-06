L'Observatoire contre la normalisation dénonce l'ouverture de bureaux de iNews24 au Maroc

L’annonce puis la cérémonie d’ouverture au Maroc de deux bureaux de la chaîne israélienne iNews24 indignent les militants anti-normalisation au Maroc. Mercredi, l’Observatoire marocain contre la normalisation a publié un communiqué, dénonçant «le crime de profanation du Chellah» à Rabat, qui a accueilli la cérémonie d’inauguration organisée par la chaîne israélienne.

Pointant du doigt une cérémonie «pleine d'éléments et d'indices de l'agenda sioniste global pour le pays», l’observatoire affirme que «ce qui attise tous les sentiments de grande colère dans le cœur et l'âme de chaque Marocaine et Marocain est le fait que l'affaire est allée au-delà de la normalisation politique et médiatique officielle pour insulter l'honneur, la fierté, l'histoire et la mémoire du peuple marocain à travers la sélection systématique et intentionnelle du lieu de la cérémonie».

Pour l’instance, le choix du site de la Kasbah du Chellah à Rabat pour cette cérémonie par les «architectes du sionisme» ne serait pas innocent et serait destiné à «profaner» le site archéologique. Le communiqué rappelle aussi que la date coïncide avec «le mois de l’occupation d’Al Qods» en 1967 et la démolition de Harat al-Maghariba, alors que «le sang de la martyre Shereen Abu Aqleh n'a pas encore séché et la scène de ses funérailles visées date encore de deux semaines». «Ce crime (de profanation du site du Chellah, ndlr) s'ajoute à une interminable série de faits hystériquement successifs au Maroc», écrit l’observatoire, qui s’interroge sur les Marocains accepteront «ce message du sionisme».



Lundi, La chaîne israélienne i24NEWS a annoncé l'ouverture de ses bureaux à Casablanca et Rabat, devenant la première chaîne d'information israélienne opérant depuis le Maroc.