Kuwait Airways lance la liaison directe Koweït-Casablanca

La compagnie aérienne Kuwait Airways a annoncé, mercredi, le lancement d’une nouvelle liaison vers Casablanca, desservie par deux vols par semaine. Cette nouvelle ligne, qui relie Koweït City et l’aéroport international Mohammed V, opèrera le mercredi et le dimanche, a indiqué le président directeur général du transporteur, Maân Razouki.

Aussi, Kuwait Airways prévoit d’étudier, au cours des prochains mois, la possibilité d’augmenter le nombre de ses vols hebdomadaires vers la métropole marocaine, a-t-il ajouté.

— ONDA (@ondaofficiel) June 2, 2022

L’ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa, a assuré que le lancement de cette ligne directe entre le Maroc et le Koweït contribuera à booster les échanges économiques et touristiques entre les deux pays frères. L’inauguration de cette liaison reflète les relations fortes et solides unissant les deux pays, a souligné le diplomate marocain, ajoutant que ces relations se caractérisent par la coopération et la coordination dans divers domaines, comme en témoigne l’accord bilatéral sur le transport aérien, qui a rendu possible l’ouverture de cette ligne aérienne.

En février dernier, Kuwait Airways avait annoncé le lancement de nouvelles lignes aériennes vers 17 nouvelles destinations, dont Casablanca.