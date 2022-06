Italie : Une pétition pour l’ouverture d’un consulat au Sahara

Les soutiens au plan d’autonomie proposé par le Maroc au Sahara se multiplient en Italie. Ainsi, après la constitution d’un intergroupe parlementaire de soutien, une pétition appelant à l’ouverture d’un consulat italien au Sahara vient de voir le jour.

Lancée par Fulvio Curioni, un candidat du nouveau parti «Democrazia e Sussidiarietà» (Démocratie et Subsidiarité) sur la plateforme change.org, elle est adressée au ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. Elle met en avant le soutien international croissant au projet d'autonomie du Maroc, rapporte la presse italienne.

«Les États-Unis ont décidé d'ouvrir leur propre consulat à des fins purement commerciales. Mais d'autres nations ont également ouvert leurs représentations dans cette région. L'Italie devrait aussi courageusement ouvrir sa propre antenne consulaire dans le sud du Maroc, à vocation purement économique et sociale», écrit Fulvio Curioni, candidat à la mairie de Lodi. «Au Maroc, il y a un grand désir d'investissements en Italie et, de son côté, le Royaume peut offrir des opportunités de développement tant à l'économie locale qu'à celle de notre pays. Perdre cette opportunité, c'est perdre non seulement le marché marocain mais celui de toute l'Afrique», explique-t-il.

Pour appui de cette initiative, le nouveau parti fondé par Andrea Brenna, ancien secrétaire politique national du mouvement politique Il Popolo della Famiglia, avance divers arguments. «Democrazia e Sussidiarietà, conscient que la communauté marocaine en Lombardie et dans le pays représente un grand potentiel, demande à l'Italie d'ouvrir sa propre représentation consulaire dans les régions du sud du Maroc», plaide-t-il.