France : Le concept store 100% marocain «Mlle à Marrakech» ouvre sa 2e adresse à Paris

Le concept store 100% marocain «Mlle à Marrakech» ouvre les portes de son second showroom marocain à Paris, au 42 de la rue de bouche Daguerre, dans le 14ème arrondissement. Pâtisseries, produits du terroir et artisanat marocain trouvent leur place sur la rive gauche, trois ans après leur arrivée sur la rive droite de la capitale.

Ce second showroom a pour objectif de continuer à répondre à la demande croissante des clients amoureux du «beau» et du «bon» fait au Maroc, indique un communiqué ce jeudi. Situé dans le sud de la capitale, il viendra étoffer l’offre en épicerie, produits frais, beauté et déco et de mettre en lumière la «Marque Maroc».

L’ensemble des produits exposés et proposés à la vente sont d’origine marocaine, souligne-t-on. En plus de ces deux showrooms, un site web leur est dédié, réservé exclusivement aux marques nationales prêtes à l’export, dont Les Celliers de Meknès, Nectarome, Les Sens De Marrakech, Chabi Chic, Ulili, Kessy Beldi, Rock the Casbah, The Moroccans, Dima Terroirs, Choof Maroc.

«Aujourd’hui, ce sont plus de 50 partenaires, 100% marocains, qui nous font confiance et dont nous proposons les marques à travers une approche multi-canal intégrée. Durant un contexte mondial difficile marqué par la crise sanitaire, Mlle à Marrakech a su adapter son offre en proposant notamment des services de livraison, en privilégiant les produits alimentaires dans le plus strict respect des normes sanitaires pour être au plus près de ses clients», a déclaré Mouna Berrada, directrice générale associée.

«Pour nous, il s'agit avant tout de continuer à faire rayonner le savoir-faire marocain. Dans la lignée du soft power marocain en Europe, nous sommes convaincus qu'une approche qualitative et structurée permettra de lutter, sur le long terme, contre les clichés qui entourent les produits orientaux. Par la même occasion, elle incitera nos clients à privilégier la destination Maroc pour leurs prochaines vacances», ajoute pour sa part Ghislain Seux, président directeur général de Mlle à Marrakech.

Ouverts 7 jours sur 7, les concepts stores Mlle à Marrakech proposent traiteur à emporter, pâtisserie, vin et épicerie fine, en plus d’un espace dédié aux arts de la table, aux cosmétiques et à l’artisanat marocain. L’entreprise a pour ambition de continuer à développer son réseau de magasins en France et en Europe en nouant des partenariats stratégiques avec des investisseurs marocains et français.