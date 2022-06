Maroc : Premier cas confirmé de la variole du singe

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, ce jeudi, l'enregistrement du premier cas importé de la variole du singe (monkeypox) au Maroc. «Il s'agit d'un cas en provenance d'un des pays européens, détecté dans le cadre du protocole établi dans notre pays depuis l'annonce de cette alerte sanitaire mondiale», indique le ministère dans un communiqué. Le département informe que l'état de santé du patient est «stable et n'est pas préoccupant», qu'il est actuellement sous surveillance médicale et qu’il est pris en charge conformément aux procédures sanitaires en vigueur.

«Immédiatement après avoir obtenu les résultats des analyses de laboratoire du cas confirmé, les centres national et régional des opérations d'urgence en santé publique, ainsi que les équipes d'intervention rapide, ont commencé les enquêtes épidémiologiques afin de répertorier la liste de tous les cas contacts avec les personnes infectées», ajoute le ministère. Celui-ci explique que le but étant de «les surveiller et de prendre des mesures préventives pour éviter la propagation du virus conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire», et précise que ces cas «n'ont présenté aucun symptôme jusqu'à maintenant».

Le département note aussi que «l'Organisation mondiale de la santé et les responsables du pays d'origine ont été informés des résultats des analyses». «Le ministère de la Santé et de la protection sociale continuera à communiquer avec l'opinion publique nationale et à l'informer de toutes les évolutions, comme il le fait depuis le début de cette alerte sanitaire mondiale», conclut la même source.

Lundi 23 mai, le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé l’enregistrement de trois cas suspects de la variole du singe au Maroc. Deux jours plus tard, le département a rassuré que les tests effectués sur les trois cas suspects se sont avérés négatifs.