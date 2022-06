Maroc : Tous les services et procédures de l'Etat seront disponibles en ligne à l'horizon 2030

Tous les services et procédures de l'État au Maroc seront disponibles en ligne à l’horizon 2030, a annoncé, mercredi à Tunis, Mouhcine Yejjou, chef de programme Maroc EId à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). M. Yejjou prenait part à une conférence régionale sur «la protection des données personnelles : une opportunité et un impératif pour la région», organisée par l’Instance nationale de protection des données de Tunisie, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et la Ligue arabe.

Il a expliqué que le recours à un service en ligne apportera au citoyen un gain de temps, de transparence et d'accessibilité, qui ne doit pas être au détriment de la sécurité de ses transactions et de la protection de ses données personnelles. Ce modèle qui permettra aussi de réduire les fraudes et les coûts, de promouvoir les services et d’instaurer une inclusion maximale, a-t-il ajouté.

M. Yejjou a mis l’accent sur les chantiers structurants lancés par le Maroc afin d’assurer la transition vers une «identité numérique complète», hautement sécurisée et intégrant les technologies modernes dans les documents d’identité. Selon lui, cette transition peut contribuer à accélérer la transition numérique de l’administration publique.

«Notre pays a pu durant les deux dernières décennies réaliser des avancées significatives en ciblant aussi bien l’administration, l’entreprise que la société», s’est-il réjoui.

Dans le même ordre d’idées, le responsable a rappelé que la DGSN a remporté récemment l'«African Excellence Award E-Government» en reconnaissance du niveau avancé des prestations fournies par la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique. Il a précisé qu’il s’agit d’un produit maroco-marocain pensé et adapté aux caractéristiques et spécificités du Royaume et de son écosystème.

M. Yejjou a expliqué que la modernisation de la CIN est aussi motivée par le contexte économique et sécuritaire lié à l’économie numérique ainsi qu’au crime organisé, à la cybercriminalité et au terrorisme, et par le souci de protéger le citoyen et le rapprocher de l'administration avec de la transparence des transactions.