Lancement officiel de la célébration de Rabat capitale de la culture africaine

Le lancement a été effectué en présence du ministre de la Jeunesse, Mohamed Mehdi Bensaid, et du secrétaire général de CGLU Afrique, Jean-Pierre Elong Mbassi. / DR

La célébration de Rabat, capitale de la culture africaine, a été lancée officiellement lors d'une conférence de presse organisée, mercredi au siège de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid. Le lancement du programme de cet évènement, qui se tient de juin 2022 à mai 2023, a été donné en présence du secrétaire général de Cités et Gouvernement locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique), Jean-Pierre Elong Mbassi et de la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou.

M. Bensaid a souligné que Rabat vit au rythme d'événements culturels importants qui portent la dimension africaine, reflétant ainsi l'engagement du Royaume à œuvrer pour le continent, notant que le 27e Salon international de l'édition et du livre (SIEL) sera inauguré jeudi avec la littérature africaine comme invitée d'honneur.

Plusieurs activités sont au menu de cette manifestation qui célèbre la capitale, a-t-il fait savoir, ajoutant que toutes ces activités seront organisées dans tous les espaces historiques, places publiques et tous les quartiers de la ville, avec la participation d'acteurs culturels, de la société civile et des différentes institutions publiques nationales concernées par la culture.

Pour sa part, la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou a souligné que la tenue de cette manifestation continentale contribuera inévitablement au rayonnement culturel de la ville, incarnant la volonté royale de faire de la capitale un pôle civilisationnel et culturel mondial. Cette manifestation œuvrera à faire de Rabat l'incarnation de la richesse du patrimoine culturel marocain en plus d'en faire une plateforme mondiale de promotion des valeurs de coexistence et de dialogue entre les cultures, a-t-elle souligné.

De son côté, M. Mbassi a estimé que le programme des célébrations à Rabat, capitale de la culture africaine, contribuera à valoriser la culture africaine en tant que pilier du développement du continent, considérant que ces célébrations de la culture africaine revêtent une grande importance pour le Maroc, l'Afrique et le monde.