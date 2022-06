Match amical : Les Etats-Unis surclassent le Maroc (3-0)

L'équipe américaine de football est venue à bout, mercredi à Cincinnati, de la sélection marocaine, en l'emportant 3 buts à 0, dans un match amical dans le cadre des préparatifs des deux pays au prochain mondial au Qatar. Les buts des Stars and Stripes ont été inscrits par Brenden Aaronson à 27e, Tim Weah à la 32e et Haji Wright à la 64e, alors que les lions de l’Atlas ont manqué l’occasion de réduire l'écart sur un pénalty raté par Salim Amallah.

Les Américains, qui ont fait preuve de plus de cohésion et de consistance, ont, à leur tour, raté de nombreuses occasions sérieuses, par précipitation et par les parades du gardien marocain Yassine Bounou.

Avec cette large victoire, Team USA obtient sa revanche contre les Lions de l’Atlas, pourtant soutenus tout au long du match par de nombreux supporters aux couleurs du Royaume, venu des différents États américains et du Canada. Le onze national avait remporté les trois précédents duels, également disputés en amical, rappelle-t-on.

La rencontre, disputée devant 19 500 supporters, était clairement de «vrai test» pour le coach Vahid Halilhodzic et ses poulains à quelques mois de la coupe du monde, qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Les coéquipiers du capitaine Romain Saïss vont devoir disputer auparavant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, respectivement face à l’Afrique du Sud, le 9 juin à Rabat, et le Libéria, le 13 juin à Casablanca.