Karim Mosta : «A tous les âges, il ne faut jamais cesser de bouger et de motiver les autres» [Interview]

Où en êtes-vous depuis le début de votre périple ?

J’ai commencé mon tour à vélo Amsterdam-Dakar en solitaire et je suis à ma vingt-cinquième journée. Je suis parti le 8 mai du stade Abdelhak Nouri, ce jeune marocain qui évoluait au sein du club de football Ajax Amsterdam, mais qui est alité depuis cinq ans. J’ai commencé par me rendre à son chevet. Beaucoup de concitoyens établis aux Pays-Bas sont venus me voir aussi. J’ai traversé le pays pour arriver en Belgique, puis j’ai sillonné toute la France, du nord au sud, avant d’arriver en Espagne, où je viens de terminer ma troisième journée.

Au début, j’ai souffert de la chaleur, puis de la pluie et de l’altitude, surtout que j’ai traversé les Pyrénées avec un vélo qui fait seize kilogrammes. J’ai fait entre 80 et 100 kilomètres par jour et il a fallu gérer tous ces paramètres, en plus des dangers de la route et du risque de se perdre.

Je me suis entrepris dans un tel périple pour diffuser un message et sensibiliser les jeunes contre toutes les formes de violences. Des élèves en France suivent mon parcours à vélo, de même que des associations à Casablanca, à Marrakech et à Laâyoune. C’est aussi pour dire aux gens de tous les âges qu’il ne faut jamais cesser de bouger.

Vous vous êtes rendu dans des établissements scolaires ou des espaces de jeunesse pour faire parvenir votre message ?

Je me suis rendu auprès des élèves d’une école à Auxerre (France). Les jeunes me suivent beaucoup via les réseaux sociaux, depuis mon départ d’Amsterdam. Je terminerai mon voyage d'ici deux à deux mois et demi et à la rentrée scolaire, il y aura des activités avec les établissements partenaires, à Auxerre et en région de Bourgogne, ainsi qu’avec les associations qui m’attendent dans différentes villes au Maroc, en plus de jeunes footballeurs, ainsi que des écoles à Dakar.

Vous avez déjà fait un premier tour à vélo, en passant par l’Europe. Quelle est votre trajectoire pour ce nouveau tour ?

Cette fois-ci, je traverse sept pays, soit 6 000 kilomètres et 34 000 kilomètres de dénivelé, à vélo de 16 kilogrammes bien entendu. Après les Pays-Bas, j’ai traversé la Belgique, la France, je suis actuellement en Espagne que je sillonnerai du nord au sud, avant de prendre le bateau à Algésiras. L’étape la plus longue est le Maroc, sur 2 900 kilomètres entre Tanger et El Guerguerate, puis 800 autres kilomètres en Mauritanie, et enfin le trajet par voie terrestre au Sénégal jusqu’à Dakar.

Ce périple ne sera pas facile et je le sais, pour avoir terminé l’étape passant par les Pyrénées, avec beaucoup de montées, de descentes, le froid, la chaleur… Il faut s’armer d’une grande patience, connaître son corps, ses capacités et avoir des expériences passées.

Avez-vous eu moins de difficultés à préparer en amont ce deuxième périple (financement, sponsoring, démarches administratives…) ?

Je remercie effectivement toutes celles et ceux qui m’ont fait confiance en soutenant mon tour à vélo, j’avais besoin de partenaires et ils ont été au rendez-vous : le groupe Rahal, Hemolab, TGCC, la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), qui a apporté son soutien alors que je n’avais pas eu de suite à mon dossier pour le premier tour de Casablanca-La Mecque. Il y a aussi les amis d’enfance et de quartier qui ont été là dès ce premier périple. L’objectif est de porter les couleurs du Maroc, d’Amsterdam jusqu’à Dakar.

Vous entreprenez ce grand périple après deux ans de crise sanitaire. Comment avez-vous adapté votre préparation physique aux restrictions dictées par la pandémie de la Covid-19 ?

Je peux dire que je suis une personne en mouvement permanent. Je l’ai été même pendant le confinement strict, en 2020. À la maison, j’ai tout ce qu’il faut pour être toujours en exercice : un tapis, un vélo, des appareils de sport. Il y a des gens qui investissent dans de belles et grosses voitures, moi j’ai une vie modeste, mais j’ai investi dans tout l’équipement nécessaire au sport à domicile. Donc même lorsqu’on n’avait le droit de sortir que pour faire les courses ou se rendre au travail, si le présentiel est nécessaire, j’avais tout ce qu’il fallait pour rester en forme.

J’ai toujours gardé le tonus, mais après deux ans de crise sanitaire, j’avais réellement besoin de gand air et de mouvement dans de grands espaces. Je devais pouvoir aller loin, plutôt que de rester comme un hamster courant dans une cage. Pendant le confinement, j’ai donc commencé à penser à ce voyage, notamment pour aller voir notre jeune Abdelhak Nouri, pour me rendre utile contre les violences et pour moi-même.

Notre cerveau est fainéant. Il aime la routine et il s’y accommode, mais c’est terrible de s’y acclimater. Il faut toujours se motiver et motiver les gens pour bouger. Depuis le confinement, beaucoup de personnes ont pris du poids, ont fait des dépressions, ont commencé à fumer plus ou à consommer plus d’alcool. D’autres ont découvert autre chose à travers la lecture, l’écriture, le dessin, le sport à la maison. Certaines personnes ont eu besoin d’être encouragées à faire des actions et j’ai essayé d’apporter ce coaching à travers mes réseaux sociaux. C’est grâce à cela que je suis aujourd’hui prêt et en forme pour mon deuxième tour à vélo.

Ce tour sera certainement riche en rencontres marquantes. En avez-vous fait une, depuis le début de votre périple ?

J’en ai fait énormément. Tout le temps, je n’ai rencontré que des personnes incroyablement sympathiques, tout le long de mon voyage depuis les Pays-Bas. Un soir en France, je ne savais pas encore où je pouvais dormir, arrivé à Soussac (Gironde). J’ai demandé à un habitant local, un homme appelé Michel, devant sa belle maison, s’il louait des chambres. Il ne proposait pas ce service, mais nous avons continué à discuter longuement à propos de mon périple.

Ce propriétaire m’a finalement proposé une belle chambre gratuitement dans sa maison. Pour le dîner, nous avons partagé ce que nous avions tous les deux sur nous. Le lendemain matin, il a aimablement préparé le petit-déjeuner, nous avons beaucoup sympathisé et depuis, nous sommes des amis. C’est tout le temps comme ça à chaque rencontre avec les habitants des régions que je sillonne dans le cadre de ce voyage. Les gens m’ouvrent leurs portes et montrent une très grande générosité.

Ce soir, je suis en Espagne et je dors dans une maison tenue par une femme âgée qui vit avec sa fille. La dame a été très accueillante et a préparé des repas copieux, comme si elle logeait son fils. Les gens sont toujours étonnés de mon récit lorsqu’ils voient que je suis un sportif et que je viens de loin. C’était pareil durant mon tour Casablanca-La Mecque et les choses finissent toujours par s’arranger. J’ai tout le temps un ange gardien qui veille sur moi.