France : Consulat mobile à Privas en faveur des Marocains établis en Ardèche

Le consulat général du Maroc à Montpellier a organisé, en fin de semaine, un consulat mobile en faveur de la communauté marocaine établie dans le département de l’Ardèche. Ce déplacement consulaire, située à plus de 200 km de Montpellier, s’inscrit dans le cadre de la démarche de proximité voulue par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, indique un communiqué de la représentation consulaire à Montpellier.

Les équipes consulaires à Montpellier se sont déplacées à la ville de Privas, capitale du département, afin de fournir toutes les prestations consulaires et administratives nécessaires, dans une action de proximité tenue à quelques jours du lancement de l’opération Marhaba 2022. Cette mobilisation a été hautement saluée par la communauté marocaine de l’Ardèche et sa région, ajoute l’ambassade.

Ce consulat mobile, qui s’est déroulé en présence de représentants d’associations et personnes bénévoles établis dans ce département. Il a aussi offert une opportunité d’échange et de partage permettant aux ressortissants marocains de bénéficier des services et prestations à proximité de leur lieu de résidence.

Ce déplacement dans le département de l’Ardèche constitue la deuxième étape du programme de l’ambassade, après celle effectuée en Lozère en mars dernier. Une troisième est prévue dans quelques jours à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, conclut-on.