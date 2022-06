Ceuta et Melilla : Vox demande d’exiger du Maroc la reconnaissance «explicite» de la souveraineté espagnole

Le parti espagnol d’extrême droite Vox a appelé le gouvernement espagnol à exiger du Maroc une reconnaissance «explicite» de la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla. Dans une proposition enregistrée auprès du Congrès des députés, le parti a estimé que cette reconnaissance doit être le «fondement» des relations bilatérales entre les deux pays et mettra «fin aux aspirations du Maroc» concernant les deux villes, écrit Europa Press.

Vox a appelé le gouvernement de Pedro Snchez à promouvoir «diplomatiquement» la reconnaissance «explicite et inconditionnelle» du Maroc de la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla, ainsi que sur les îles Chafarinas, le Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera et l’îlot Persil. Le parti, dirigé par Santiago Abascal, a averti que «l'existence de territoires sous souveraineté espagnole en Afrique du Nord a été l'un des principaux problèmes dans les relations bilatérales entre l'Espagne et le Maroc», rappelant que le royaume «revendique le caractère colonial de ces territoires».

La formation politique ajoute que les «aspirations marocaines manquent de base légale», en assurant qu’il s’agit de «territoires qui font partie de l'Espagne avant la constitution officielle du Maroc en tant qu'État en 1956». Et de souligner que «la souveraineté espagnole sur tous ces territoires est inscrite dans l'article 3 du Traité de paix et d'amitié du 26 avril 1860, conclu entre l'Espagne et le Maroc». Vox accuse enfin le royaume de «faire pression sur l'Espagne en utilisant des méthodes telles que l'immigration».