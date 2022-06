Sahara : L’ONU préoccupée par les «limitations» de mouvements de la MINURSO

Les Nations unies sont préoccupées par les «limitations» de mouvements des membres de la MINURSO, imposées par le Polisario et ce, depuis son retrait du cessez-le-feu. Une annonce faite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, dans une interview accordée à l’agence EFE. Malgré ces restrictions, l’ONU «fait tout son possible pour réduire leur l’impact» sur la mission, a-t-il assuré.

«Depuis un an et demi, nous avons constaté une tension plus élevée sur le territoire, en partie à cause de cette impression qu'il n'y avait pas de progrès et d'efforts», a reconnu Lacroix. La nomination de Staffan de Mistura au poste d’envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental a réussi «à faire baisser cette tension dans le territoire», a-t-il noté avec prudence.

«La situation reste fragile et a un impact sur la MINURSO», a reconnu le responsable onusien. Nonobstant les obstacles, le Français a tenu à préciser que son organisation «mène une opération pour surveiller la situation sécuritaire au Sahara occidental et nous sommes décidés à accomplir notre mandat».

Jean-Pierre Lacroix s’est rendu, hier à Madrid, où il a eu des entretiens avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.