Le PPS interroge le gouvernement sur l'augmentation du prix des manuels scolaires

Le président du groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la Chambre des représentants a adressé, cette semaine, une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, au sujet de l'augmentation des prix des manuels scolaire, Chakib Benmoussa. Rachid Hamouni a ainsi rappelé que «les éditeurs ont l'intention d'approuver une augmentation de 25% du prix des manuels scolaires, à partir de la prochaine rentrée, en particulier pour les niveaux préparatoire et primaire». L’élu a ajouté qu’il est «également question d'augmenter le prix des cahiers, en raison des prix élevés du papier sur le marché international par rapport à l'année dernière», selon les éditeurs.

Pour Rachid Hamouni, «ces hausses attendues augmenteraient le fardeau de millions de familles marocaines, en particulier les plus démunies, dont les conditions sociales et le pouvoir d'achat sont affectés négativement par les prix élevés des biens de consommation». Il a rappelé aussi «les répercussions de la pandémie sur l'emploi et les revenus et de la sécheresse», ajoutant que ces fardeaux pourront aggraver aussi «les taux énormes de déperdition scolaire, en particulier dans les villages, chez les étudiantes et dans les quartiers pauvres».

Le président du groupe PPS à la Chambre basse a ainsi interrogé le ministre sur «les décisions qui doivent être prises pour empêcher ces augmentations», ainsi que «les mesures d'intervention qui doivent être prises afin de contrôler les prix des manuels, cahiers et autres fournitures scolaires, afin d'éviter des problèmes sociaux supplémentaires et pour assurer la sécurité et la fluidité de la prochaine rentrée scolaire».