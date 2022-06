Fès : Une délégation de l'UE, la BEI et d'ambassadeurs visite l'UEMF

Une délégation composée de représentants de l’Union européenne (UE), de la Banque européenne d’investissements (BEI) et de 13 ambassadeurs de pays de l’UE, s’est rendue à l’Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) pour un échange inédit avec les étudiants. Cette visite intervient dans le cadre de l’année européenne de la jeunesse et en lien avec la journée de l’Europe, souligne ce mercredi un communiqué conjoint.

Lors de cette visite, une séance plénière s’est tenue, coprésidée par le professeur Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, Patricia Llombart-Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc, et Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc. Y ont pris part le chancelier et président de l’UEMF, Mohammed Kabbaj.

Durant cette première mission conjointe à l’UEMF, les ambassadeurs ont pu échanger avec les étudiants dans le cadre de trois ateliers thématiques, à savoir «partenariat UE-Maroc», «changement climatique et entrepreneuriat» et «enseignement supérieur et mobilité», outre une thématique genre transversale. Ces dialogues ont porté sur les enjeux de l’espace euro-méditerranéen et sur les politiques publiques mises en place par l’UE et ses États membres pour soutenir un développement harmonieux entre les deux rives de la Méditerranée, souligne le communiqué.

«Nous étions ravis et honorés de recevoir madame l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc accompagnée de plusieurs ambassadeurs membres de l’union», a déclaré le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina. «Cette visite dénote l’intérêt porté par l’UE à notre Université qui tente, sur les plans académique et culturel, de renforcer les liens entre le Maroc et l’UE et de promouvoir le dialogue interculturel, l’échange et la coopération entre les deux rives de Méditerranée», a-t-il ajouté.

Depuis 2016, l’UE et la BEI sont aux côtés du Maroc pour accompagner le développement de l’UEMF avec des programmes d’enseignement et de recherche d’excellence. Cet appui européen s’est manifesté par 58 millions de dirhams (MDH) de dons, 148 MDH de subventions et un prêt de 73,8 MDH. Il a permis la construction et l’équipement de l’éco-campus de l’Université qui s’étend aujourd’hui sur 40 hectares et accueille 2 370 étudiants de 32 nationalités différentes. En 2026, l’UEMF devrait accueillir plus de 6 000 étudiants de tous horizons.