Inauguration du premier parc éolien de la région de Taza

La région de Taza inaugure son premier Parc éolien, après la réussite par Paradiso Somalev Africa (PSA) Wind Services de la première phase des travaux d'ingénierie de levage, de manutention et montage. PSA Wind Services est issu d'une joint-venture entre le leader marocain de la manutention, du levage et du transfert industriel Somalev Cranes & Logistics SA et de Paradiso Fratelli SRL, spécialiste italien dans les métiers de levage appliqués aux projets éoliens.

Le Parc éolien de Taza est un projet lancé par le consortium composé du Français EDF Renouvelables et de l'entreprise japonaise Mitsui & Co. Ltd, en partenariat avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN), dans lequel PSA Wind Services a été choisie par General Electric pour assurer les prestations d’ingénierie de levage lourd, manutention, montage et installations spécifiques relatifs audit projet.

L'intervention et la participation de PSA Wind Services au niveau du parc éolien de Taza a débuté en septembre 2021. Ces travaux ont, par ailleurs, été assurés à 95% grâce à un encadrement et une main d’œuvre marocaine, formée et qualifiée via des formations et certifications reconnues mondialement. Il est à noter, que des moyens matériels à la pointe de la technologie ont été déployés dans le cadre de ce projet, via l'acquisition des grues mobiles de très haute performance.

Le Parc éolien de Taza se compose de 27 turbines éoliennes d'une puissance totale de 87MW, qui devrait permettre l'économie de 200 000 tonnes de CO2 par an. La mise en service de sa première phase a lieu ce mois de juin.

Dans le cadre de la stratégie RSE de PSA Wind Services, la réalisation de ce chantier a été accompagnée par le lancement d’actions sociales dans le voisinage du projet. Le groupe a ainsi mis en place une caravane ophtalmologique qui a sillonné différentes régions rurales de la ville de Taza, assurant le contrôle médical ainsi que la distribution de paires de lunettes au profit de plus de 200 enfants. En outre, une bibliothèque estudiantine a aussi vu le jour au niveau de la région pour les élèves de Dar Taleba.