Maroc : Les transferts des MRE à plus de 30,5 MMDH à fin avril

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidents à l’étranger (MRE) se sont établis à plus de 30,56 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2022 contre 29,03 MMDH une année auparavant, selon l'Office des changes. Ces transferts s'inscrivent ainsi en hausse de 5,3% ou de 1,52 MMDH au titre de la même période de l'année écoulée, précise l'Office dans son bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'avril.

Quant au flux net des investissements directs étrangers (IDE), il a atteint plus de 6,14 MMDH à fin avril 2022, en hausse de 5% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office. Dans le détail, les recettes des IDE ont baissé de 7% à 9,8 MMDH à fin avril, et les dépenses ont diminué de 22% à 3,66 MMDH.

Au titre des quatre premiers mois de cette année, les investissements directs marocains à l'étranger (IDME) se sont situés à 5,17 MMDH, affichant une baisse de 20% par rapport à la même période de l’année précédente. De leur côté, les cessions de ces investissements ont porté sur un montant de 4,43 MMDH, en baisse de 10,6%. Ainsi, le flux net des IDME a reculé de 50,9% à 738 millions de dirhams.

Les recettes voyages pour leur part ont dépassé 14,62 MMDH à fin avril 2022, contre 6,54 MMDH durant la même période de 2021, selon l'Office des changes. Ces recettes ont, néanmoins, accusé une baisse de 22,1% par rapport à la même période de l'année 2020 et de 36,3% par rapport à fin avril 2019. De leur côté, les dépenses ont augmenté de 54,2% se situant à 4,22 MMDH à fin avril dernier, contre 2,73 MMDH une année auparavant, relève la même source. Ainsi, le solde excédentaire des voyages, principale composante des échanges de services, a presque triplé, s'établissant à +10,40 MMDH à fin avril 2022 contre +3,81 MMDH à fin avril 2021.

Pour sa part, la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 72,5% ou de 9,65 MMDH au titre des quatre premiers mois de l’année 2022. Cet accroissement fait suite à une hausse de 35% des exportations (50,81 MMDH contre 37,63 MMDH) plus importante que celle des importations qui est de l'ordre de 14,5%.