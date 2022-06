Halilhodzic : Le match face aux Etats-Unis est «un vrai test» avant le Mondial

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, a qualifié le match amical de ce mercredi face aux États-Unis à Cincinnati de «vrai test» en vue de préparer les prochaines échéances, en particulier le Mondial au Qatar. «Ce match va nous permettre de nous préparer à affronter le Canada. Les deux équipes ont la même approche footballistique», a indiqué M. Halilhodzic lors de sa conférence de presse mardi.

Tout en se félicitant pour la «bonne ambiance et de l’état d’esprit» qui règne au sein de l’équipe, le coach national a reconnu les difficultés de convoquer les joueurs pour des matchs internationaux après une longue saison.

«ll y a de grosses difficultés, étant donné que les joueurs n’auront qu’une semaine de repos avant la compétition. J’ai dit aux joueurs que c’était leur aventure, et c’est à eux de se préparer pour être physiquement au top». «Il y a beaucoup d’incertitudes, notamment à cause des blessures. Mais je compte privilégier les joueurs qui ont le plus de temps de jeu et de compétition pour la liste de la Coupe du Monde», a-t-il soutenu.

«La plupart des joueurs américains évoluent dans les plus grands clubs d’Europe», a relevé Vahid Halilhodzic, soulignant qu’il s’agit d’une «équipe avec énormément de qualités individuelles et collectives, avec l’application du football moderne, un volume de déplacement énorme, tout le monde court beaucoup. Ils ont beaucoup de qualités physiques, ce sera vraiment un test énorme pour nous».

«Pour moi, la Coupe du monde commence dès demain. Un mondial, ça se prépare six mois au minimum», a encore ajouté l'entraineur, avant de noter qu’au Mondial, «on n'est pas favoris, on est tombé dans un groupe très difficile, mais on va chercher l’exploit».

Le coach national a tenu, par ailleurs, à féliciter le WAC et la Renaissance de Berkane pour leurs sacres au niveau continental. «J’espère que la Coupe du monde sera une consécration pour le football marocain», a-t-il conclu.