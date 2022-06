Protocole de partenariat pour la préservation de la mémoire historique commune maroco-belge

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et les Archives de l'État en Belgique ont signé un protocole de coopération et de partenariat visant à préserver la mémoire historique commune maroco-belge. Dans un communiqué, le Haut-commissariat indique que ce protocole, paraphé récemment à Rabat par visioconférence par le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, entrera en vigueur à compter du 1er juin pour une période de quatre ans.

Cet accord prévoit notamment le renforcement des relations de solidarité et d'action commune afin de préserver et de valoriser la mémoire historique maroco-belge ainsi que d'échanger les expériences et les connaissances entre les deux institutions dans des domaines d'intérêt commun.

En vertu de ce protocole, les deux parties s'engagent à préserver et à mettre en valeur le patrimoine historique lié à la mémoire commune des deux pays, ainsi qu'à diffuser les enseignements tirés de cette mémoire commune auprès de la jeunesse marocaine et belge.

Il prévoit également l'organisation conjointe de cérémonies commémorant les événements nationaux annuels, d'expositions d'archives et de documents historiques et de projections de documentaires sur l'histoire commune des deux pays, ainsi que de journées d'études, de tables rondes et de séminaires sur la mémoire commune maroco-belge.

La signature de ce protocole intervient dans le cadre des efforts du Haut-commissariat pour préserver et valoriser la mémoire historique nationale et le patrimoine historique de la lutte nationale pour la libération à travers la recherche, la documentation, les récits historiques, en plus de l'enrichissement et le rapatriement de documents déposés dans des centres d'archives étrangers.

Le devoir de préservation de la mémoire historique nationale et de la mémoire commune est d'une importance capitale et figure dans les plans d'action du Haut-commissariat qui œuvre à fournir un fonds documentaire favorisant l'étude et l'analyse de la mémoire commune avec les pays frères et amis, dont le Royaume de Belgique.