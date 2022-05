SIEL 2022 : Le CCME célèbre les œuvres des Marocains d’ailleurs

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) prendra part au prochain Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tiendra du 3 au 12 juin à Rabat. L’institution prévoit près de 70 activités, sur le lieu de l’événement et dans différents espaces de la capitale, pour mettre en lumière penseurs, écrivains et chercheurs de la diaspora africaine et particulièrement marocaine, tout en montrant leur apport et leur contribution au rapprochement et au dialogue des cultures.

Dans le cadre de ces activités, le CCME mettra en avant les figures historiques de cette dynamique marocaine à l’étranger, mais aussi les figures de la génération montante des jeunes écrivains et universitaires de la diaspora. L’objectif de cette programmation est d’analyser les réalités de la migration marocaine, tout en faisant mieux connaître les auteurs contemporains acteurs de changements, indique le programme parvenu à Yabiladi.

Dans «Nouvelles de la littérature marocaine de l’immigration», des rencontres littéraires permettront d’aller à la rencontre des nouveaux noms de la littérature marocaine dans différents pays : Belgique, Pays-Bas, Italie, France, Espagne et Allemagne, en partenariat avec la Fondation Hiba, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, l’Institut Cervantes de Rabat, l’Institut NIMAR (Pays-Bas), le Centre culturel italien, l’Institut français du Maroc et la Fondation Hans Seidl.

À travers le cycle de rencontres «Vivre dans l’immigration aujourd’hui», le CCME programme des tables-rondes en proposant des regards croisés, à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Fès, celle d’Ibn Tofaïl à Kénitra et la Faculté des langues, arts et sciences humaines d’Aït Melloul (Université Ibn Zohr, Agadir) et à l’Institut français d’Agadir.

L’heure littéraire est pour sa part un rendez-vous de rencontre avec un auteur autour de ses livres, avec une séance de dédicaces. À propos d’un livre consiste en la présentation d’un livre inédit en l’honneur des pionniers de la migration, comme Driss Chraïbi, Mohamed Khaïr-Eddine, Mohamed Leftah et Edmond Amran El Maleh. Cette activité met aussi en lumière des chercheurs et des auteurs qui continuent aujourd’hui à faire rayonner la littérature et les faits migratoires dans tous les domaines.

L’Espace jeunesse ou l’Arganier à palabres, recevra tous les jours, de 10h à 12h30 dans le stand du CCME, des élèves de collèges, de lycées et le tissu associatif de Rabat et d’autres villes. Des lectures croisées et des circuits de jeux avec des auteurs de la diaspora autour d’un livre, d’un pays ou d’un parcours sont au programme.

Outre les livres, une programmation cinématographique est prévue, à travers la projection d’une série de quatre documentaires, en présence de leurs réalisateurs marocains issus de l’immigration. Il s’agit de «Dans la maison» de Karima Saïdi, «L’Ecole de l’espoir» de Mohamed El Aboudi, de «Renault 12» de Mohamed El Khatid et de «Jean Genet, notre père des fleurs» de feu Dalila Ennadre, finalisé par sa fille Lylia Ennadre.

Le stand du Conseil a par ailleurs prévu un espace dédié à ses publications, en présence des auteurs, et présentera également la Grande bibliothèque numérique des migrations, une collection d’ouvrages scientifiques, littéraires et artistiques sur la migration, téléchargeable depuis la nouvelle application CCMBOOKS lancée à cette occasion.