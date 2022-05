Italie : Un intergroupe parlementaire de soutien au plan marocain d'autonomie voit le jour

Les parlementaires italiens Marco Di Maio et Urania Papatheu ont annoncé, lundi, qu’un intergroupe parlementaire a été créé au sein du Parlement italien pour soutenir le plan d'autonomie du Sahara. Une initiative de divers sénateurs et députés appartenant à divers groupes politiques italiens, écrit le portail Notizie Nazionali.

«En réponse à l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU et de la communauté internationale, le Royaume du Maroc a lancé une dynamique positive à travers le plan d'autonomie du Sahara marocain, soutenu par divers pays africains, arabes, asiatiques et américains», ont déclaré les parlementaires italiens. «Notre objectif est de renforcer les efforts des Nations unies visant à parvenir à une solution politique, pragmatique et réalisable, basée sur le compromis», ont-ils expliqué, notant que «de nombreux pays européens estiment que le plan d'autonomie représente la solution la plus sérieuse et la plus crédible pour mettre fin à ce différend».

Pour les parlementaires à l’origine de cette initiative, «l'Italie prend en considération les efforts du Maroc pour arriver à une solution politique juste, comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio lors de sa récente visite au Maroc», tandis que «l'action de ce groupe, née d'un constat positif et intention proactive, s'inscrit dans cette perspective».

Les élus italiens reconnaissent que «le différend autour du Sahara marocain est l'un des obstacles qui empêchent le Maghreb de s'unir et d'affronter, de manière forte et unie, les nombreux défis communs auxquels la région doit faire face dans les domaines de la sécurité, du terrorisme, du changement climatique».

A noter que l’annonce de la création de ce groupe parlementaire intervient alors qu’une délégation parlementaire italienne se trouve actuellement en Algérie, pour discuter avec des responsables du voisin de l’Est de plusieurs questions.