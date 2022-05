Italie : Cinq agents d’une prison attaqués par un Marocain détenu pour terrorisme

Un prisonnier d’origine marocaine, détenu pour une affaire liée au terrorisme, a attaqué samedi des agents de la prison de Sabbione, près de Reggio d'Émilie, au nord de l’Italie. Selon La Nazione, cinq agents ont été transportés à l'infirmerie de la prison pour y être soignés.

La direction de la prison italienne a dénoncé «une attaque aussi brutale que violente, commise par un détenu déjà connu dans les rapports de prison pour son intégrisme islamique et pour avoir été le protagoniste de nombreux événements critiques pendant sa détention». «Il a attaqué des agents pénitentiaires sans raison et de manière lâche. Le détenu, d'origine marocaine et incarcéré pour terrorisme pour son affiliation au jihad, a attaqué l'escorte de l'équipe de traduction qui l'emmenait de sa cellule pour le transférer à Ferrare», a expliqué Fabrizio Bonino, secrétaire local du Syndicat autonome de police pénitentiaire.

«Ce qui s'est passé dans la prison de Terni doit nous faire réfléchir sérieusement. Le pénitencier surveille en permanence l'éventuel prosélytisme de l'intégrisme islamique dans les cellules. Mais pour ce faire, des fonds sont nécessaires pour la formation de policiers et nouveaux agents et la mise à jour des prisons», a plaidé le secrétaire national du même syndicat, Donato Capece.